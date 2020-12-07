В ЕС утвердили санкции за нарушения прав человека

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Совет Евросоюза на уровне глав МИД утвердил глобальный режим санкций за нарушения прав человека. Он начнет действовать с 10 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник в понедельник, 7 декабря.

«Совет ЕС утвердил глобальный рамочный санкционный механизм за нарушения прав человека, который не является копией американского «акта Магнитского» и не будет иметь экстерриториального действия, то есть все ограничения будут действовать только на территории ЕС. Он вступит в силу в четверг», – сообщил дипломат.

По его словам, режим предусматривает создание глобального черного списка лиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к финансовой системе Евросоюза.