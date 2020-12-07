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В ЕС утвердили санкции за нарушения прав человека

Фото pixabay.com

Совет Евросоюза на уровне глав МИД утвердил глобальный режим санкций за нарушения прав человека. Он начнет действовать с 10 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник в понедельник, 7 декабря.

«Совет ЕС утвердил глобальный рамочный санкционный механизм за нарушения прав человека, который не является копией американского «акта Магнитского» и не будет иметь экстерриториального действия, то есть все ограничения будут действовать только на территории ЕС. Он вступит в силу в четверг», – сообщил дипломат.

По его словам, режим предусматривает создание глобального черного списка лиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к финансовой системе Евросоюза.

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«Все их активы в случае обнаружения в европейских банках подлежат заморозке, резиденты ЕС не имеют права предоставлять этим лицам любые финансовые услуги», – пояснил дипломат.

Отмечается, что санкционный режим был утвержден министрами без обсуждения, поскольку уже был согласован 2 декабря на уровне послов всех 27 государств сообщества. Как пояснил 4 декабря на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС, страны сообщества отказались давать этому санкционному режиму «имя Магнитского либо любого иного человека».

Он также отметил, что структурно этот механизм не будет ничем отличаться от действующих в настоящий момент санкционных мер ЕС в области нарушения прав человека в отношении отдельных государств, например Беларуси, Мьянмы, Ирана. Единственное отличие нового режима заключается в том, что с его помощью санкции могут быть наложены на гражданина любого государства мира, если Брюссель подозревает его в нарушении прав человека на родине, независимо от того, существует ли санкционный режим ЕС против этого государства.

korrespondent.net

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