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В ЕС ужесточают общественный порядок в связи с коронавирусом

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Внеочередное пленарное заседание Европейского парламента запланировано на 25 марта для одобрения действий в отношении коронавируса COVID-19, сообщает Польское радио.

Внеочередное пленарное заседание Европейского парламента запланировано на 25 марта для одобрения действий в отношении коронавируса COVID-19.

Европейский cоюз в то же время выступил с критикой США за запрет на поездки из Европы, который был введен без консультаций с ЕС.

Из-за угрозы, вызванной коронавирусом, власти Литвы решили закрыть все учебные и культурные объекты на две недели. Тем временем власти столицы страны Вильнюса пошли еще дальше и решили, что этот режим в черте города будет действовать в течение пяти недель.

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Все школы, колледжи и детские учреждения в Ирландии закрыты с 12 марта из-за эпидемии коронавируса.

Премьер-министр Словении заявил, что школы будут закрыты по всей стране с понедельника. Также правительство Норвегии решило закрыть все школы и детские сады.

Министр равноправия Испании Ирен Монтеро заразилась коронавирусом. Она была изолирована от своего партнера, лидера партии «Подемос» и вице-премьера Пабло Иглесиаса. Члены испанского правительства 12 марта прошли обследование на наличие коронавируса.

С 12 марта в Италии, в связи с пандемией коронавируса, вступили в силу меры по обеспечению безопасности. Открыты только магазины и пункты обслуживания, удовлетворяющие основные потребности жителей. Семь человек арестованы в Риме и 43 получили предупреждения за нарушение правил, касающихся ограниченной возможности покинуть дома в рамках борьбы с коронавирусом.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил о немедленном введении на 30 дней чрезвычайного положения в связи со вспышкой коронавируса.

С понедельника все возвращающиеся в страну израильтяне должны остаться на домашний карантин. С этого дня обязательство изоляции также будет распространяться на всех гостей из-за рубежа. Они будут допущены в Израиль только в том случае, если докажут, что могут находиться на карантине в домашних условиях, а не в отеле. На практике это означает, что подавляющее большинство туристов не будет допущено в Израиль.

В России правительство заверяет, что приняло все меры для минимизации риска распространения коронавируса. В то же время, власти решили депортировать иностранцев, которые нарушают санитарные требования.

Беспилотная миссия на Марс ExoMars Европейского космического агентства и Роскосмоса России отложена до 2022 года. Первоначальные планы состояли в том, чтобы начать миссию этим летом. Решение вызвано среди прочего пандемией коронавируса.

Американский актер Том Хэнкс объявил, что вместе со своей супругой, актрисой Ритой Уилсон заразился коронавирусной инфекцией в Австралии. 

Министр здравоохранения Беларуси сообщил, что пока в стране нет запрета на организацию массовых мероприятий, но в каждом случае решения будут приниматься индивидуально.

В Китае пик эпидемии коронавируса прошел, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР.

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