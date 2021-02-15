В ЕС ведутся переговоры о паспорте вакцинации

Европейский Союз разрабатывает сертификат COVID-вакцинации, который не будет иметь силы паспорта. О последнем пока ведутся переговоры. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью изданию Augsburger Allgemeine, опубликованном в воскресенье, 14 февраля.

«Разница заключается в том, что в документе, о котором мы думаем (сертификат — ред.), будут содержаться все данные, связанные с вакцинацией. Он не только позволит проводить дифференцированный осмотр, независимо от того, где это произойдет позже. Это также даст нам представление о развитии вируса, а также о возможных побочных эффектах. Следовательно, речь идет о медицинском документе», — уточнила Кириакидес.