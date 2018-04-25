В ЕС введут COVID-паспорт для туристической сферы

В ЕС разработают единый для всех стран содружества документ с условным названием COVID-паспорт, который будет играть роль сертификата безопасности в отрасли.

Об этом по итогам онлайн конференции глав туристических ведомств стран Евросоюза рассказал министр туризма председательствующей в ЕС Хорватии Гари Капелли.

«Мы завершили неформальную конференцию министров с участием всех стран-членов и еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Терри Бретона. Мы пришли к нескольким выводам, в частности по организации совместного европейского подхода для выхода из кризиса. Это будет включать создание совместных протоколов и мер в области здоровья и безопасности. Министры согласились, что должен быть создан общий документ с условным названием COVID-паспорт, который будет действителен во всем Евросоюзе», — отметил Капелли.

Он отметил, что министры и Еврокомиссия согласовали общую позицию о том, что краткосрочный Фонд восстановления, который будет создаваться под эгидой ЕК и при участии стран-членов, будет включать расходы на восстановление туристической отрасли в объеме 20-25%. Такой же процент туристическая отрасль должна получить в Многолетней финансовой перспективе ЕС на 2021-27 годы.

«В обычных условиях туризм не играет такой значимой роли в МФП, но сейчас сложилась уникальная позиция со стороны стран-членов: отрасль должна составлять 20-25% долгосрочного бюджета. Именно туризм должен сыграть очень важную роль в возрождении экономики всех наших стран» – отметил Капелли.

Он также напомнил, что доля туризма составляет значительную часть в экономике многих европейских стран.

Ранее сообщалось, что ЕС потратит 375 миллиардов евро на восстановление туризма.