В ЕС хотят унифицировать зарядные устройства

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Европейский парламент призвал к унификации зарядных устройств для смартфонов, планшетов и электронных книг.

Европейский парламент призвал к унификации зарядных устройств для смартфонов, планшетов и электронных книг. Депутаты ЕП приняли резолюцию, призывающую Европейскую комиссию предложить конкретные положения по этому вопросу не позднее июля. «За» проголосовали 582 депутата, против 40, воздержались 37 человек. Европейский парламент считает, что речь идет не только об удобстве клиентов, но и об уменьшении электронных отходов. По оценкам, около 50 миллионов тонн таких отходов ежегодно образуется по всему миру.

Депутаты Европарламента полагают, потребителям не нужно будет покупать новые зарядные устройства для каждого смартфона, планшета и электронной книги.

10 лет назад Европейская комиссия призывала производителей договориться по этому вопросу. Из более чем 30 зарядных устройств на рынке остались три типа.