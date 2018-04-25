В ЕС хотят ввести запрет на путешествия для возрастных туристов

Фото из открытых источников

Напуганная вирусом Европа ищет выходы как восстановить туризм, от которого зависят многие страны, и обезопасить наиболее уязвимых граждан.

Люди из «уязвимых групп», в первую очередь пенсионеры, могут столкнуться с запретом путешествий вплоть по изобретение вакцины и полное устранение коронавируса — а значит, им никогда могу не разрашить путешествовать. Это практически официальное предупреждение, которое опубликовал Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC). То есть Евросоюз фактически высказался за «сегрегацию» по возрастному признаку – так как с большими шансами коронавирус из «нашей реальности» в обозримом будущем никуда не денется — человечество просто найчится жить вместе с ним.

«Существуют четкие группы риска, которые более подвержены риску смерти и имеют больше шансов умереть. Люди с более высоким риском не должны путешествовать, если вирус все еще присутствует», — заявил его директор д-р Андреа Аммон. Отметим, ECDC классифицирует как уязвимых лиц старше 70 лет и лиц с заболеваниями, включая гипертонию, диабет, болезни сердца и рак. Причем мужчины подвергаются более высокому риску, чем женщины.