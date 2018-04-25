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В ЕС заканчиваются медикаменты для пациентов отделений интенсивной терапии

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В письме, направленном производителям лекарственных средств, Еврокомиссия бьет тревогу: в ближайшие дни в больницах могут закончиться медикаменты для лечения тяжелобольных пациентов с Covid-19, сообщает немецкое издание Die Welt.

Речь идет о седативных препаратах, анестетиках, медикаментах для реанимации, миорелаксантах и антибиотиках.

В письме, имеющемся в распоряжении Die Welt и лондонского Бюро журналистских расследований, еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес призывает несколько европейских ассоциаций фармацевтической промышленности побудить компании к увеличению производства данных медикаментов, указывая на «крайнюю срочность» вопроса, пишетиздание.

Как говорится в письме, ранее несколько стран ЕС сообщили Европейскому агентству лекарственных средств (EMA), что имеющихся запасов жизненно необходимых медикаментов им хватит только на одну неделю.

Клиники сообщили EMA, что в общей сложности заканчиваются 47 необходимых в реанимации действующих веществ.

Тяжелобольным пациентам с вирусом Covid-19, находящимся в отделениях интенсивной терапии и подключенным к аппаратам ИВЛ, требуется до 50 различных медикаментов — в том числе седативные средства и препараты, используемые при интубации, поясняет издание.

Из письма Еврокомиссии также следует, что в некоторых европейских странах уже сейчас закончились средства для лечения тяжелобольных. В частности это касается Испании, Франции, Швеции, Финляндии и Австрии.

По информации Бюро журналистских расследований, дефицит медикаментов приводит к тому, что при лечении пациентов с Covid-19 клиники вынуждены прибегать к использованию других, пока еще имеющихся в наличии альтернативных препаратов, некоторые из которых обладают более сильным действием.

Это в свою очередь может заметно ухудшить качество лечения. В частности стоит опасаться увеличения числа пожилых пациентов, у которых используемые средства для наркоза вызывают так называемый делирий — тяжелое нарушение функции мозга, которое среди прочего может затронуть сознание, память и психомоторику.

«Грег Бартон, председатель британского фармацевтического союза, сказал журналистам, что дефицит, вызванный эпидемией коронавируса, грозит «отбросить на 20 лет назад» обеспечение пациентов анестетиками», — отмечает Die Welt.

freecity.lv

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