В ЕС запретили принимать авиарейсы из Беларуси

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Решение послов Евросоюза относительно посадки белорусских самолетов должно вступить в силу уже в полночь.

С 5 июня начнет действовать запрет для посадки самолетов белорусских авиаперевозчиков в аэропортах ЕС. Такое решение приняли послы Евросоюза. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter.

«Послы ЕС дали зеленый свет запрету на посадку любых самолетов белорусских перевозчиков в аэропортах ЕС. Он должен вступить в силу в полночь», — отметил Йозвяк.