В ЕС запретили принимать авиарейсы из Беларуси

Решение послов Евросоюза относительно посадки белорусских самолетов должно вступить в силу уже в полночь.
С 5 июня начнет действовать запрет для посадки самолетов белорусских авиаперевозчиков в аэропортах ЕС. Такое решение приняли послы Евросоюза. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter.
«Послы ЕС дали зеленый свет запрету на посадку любых самолетов белорусских перевозчиков в аэропортах ЕС. Он должен вступить в силу в полночь», — отметил Йозвяк.
Ранее сообщалось, что Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) 2 июня выпустило решение относительно безопасности полетов с требованием к странам-членам организации обязать национальных перевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси за исключением чрезвычайных ситуаций.korrespondent.net