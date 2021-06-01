В ЕС заработал фонд по восстановлению экономики

Фонд восстановления европейской экономики (RRF) объемом в 672,5 миллиарда евро, утвержденный Евросоюзом, начал функционировать. Об этом говорится в пресс-релизе Европейского совета.
«Совет получил официальные уведомления об утверждении решения о собственных ресурсах от всех 27 стран-членов. Следовательно, это решение вступает в силу завтра, 1 июня», — уточнили в Совете.
Таким образом, как указано, со вторника ЕС может получить необходимое финансирование для восстановления европейской экономики и социальной сферы, пострадавших от пандемии COVID-19.
Сообщается, что старт функционирования RRF позволяет Евросоюзу в июне начать заимствование средств на рынках капитала, благодаря чему европейская экономика получит необходимую для восстановления поддержку.
Напомним, на саммите ЕС в июле прошлого года главы европейских государств и правительств достигли, в частности, соглашения по фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса.
Этот шаг ЕС стал первым в его истории, когда сообщество займет значительные средства для осуществления плана субсидий и кредитов, предназначенных смягчить влияние кризиса и снизить вероятность раздробленности в экономиках стран-союзников.
Речь идет о 750 миллиардах евро внутренних займов, которые Евросоюз планирует погашать до 2052 года.korrespondent.net