В ЕС заработал фонд по восстановлению экономики

Таким образом, как указано, со вторника ЕС может получить необходимое финансирование для восстановления европейской экономики и социальной сферы, пострадавших от пандемии COVID-19.

Сообщается, что старт функционирования RRF позволяет Евросоюзу в июне начать заимствование средств на рынках капитала, благодаря чему европейская экономика получит необходимую для восстановления поддержку.

Напомним, на саммите ЕС в июле прошлого года главы европейских государств и правительств достигли, в частности, соглашения по фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Этот шаг ЕС стал первым в его истории, когда сообщество займет значительные средства для осуществления плана субсидий и кредитов, предназначенных смягчить влияние кризиса и снизить вероятность раздробленности в экономиках стран-союзников.

Речь идет о 750 миллиардах евро внутренних займов, которые Евросоюз планирует погашать до 2052 года.