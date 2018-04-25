В ЕС заявили, что не обещали Украине «промышленный безвиз»

Фото BFL/ Кястутиса Ванагаса

Подписание между ЕС и Украиной Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA, или так называемый «промышленный безвиз») не гарантировано. Об этом заявил директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за Восточное партнерство, Люк Девинь, сообщает в четверг, 14 ноября, Европейская правда.

Отмечается, что такое заявление Девинь сделал в ходе Форума ассоциаций в Киеве.

Он считает, что Киев слишком много внимания уделяет давлению на ЕС с требованиями подписать соглашение ACAA, хотя, по его мнению, гарантий того, что этот договор будет подписан, Украина не имеет.