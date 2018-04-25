В ЕС заявили, что не обещали Украине «промышленный безвиз»

Подписание между ЕС и Украиной Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA, или так называемый «промышленный безвиз») не гарантировано. Об этом заявил директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за Восточное партнерство, Люк Девинь, сообщает в четверг, 14 ноября, Европейская правда.
Отмечается, что такое заявление Девинь сделал в ходе Форума ассоциаций в Киеве.
Он считает, что Киев слишком много внимания уделяет давлению на ЕС с требованиями подписать соглашение ACAA, хотя, по его мнению, гарантий того, что этот договор будет подписан, Украина не имеет.
«Прекратите думать, что ACAA решает ваши проблемы», — посоветовал европейский дипломат.
Между тем, утверждение Девиня о том, что Украина не имела обещаний по ACAA со стороны ЕС, вызвали дискуссию между ним и торговым представителем Украины Тарасом Качкой, который также присутствовал на дискуссии.
«ACAA никогда не было обещано Украине», — заявил Девинь.
«Это не так, было», — сказал Качка.
«Вы ставите себя в сложную позицию, мол, если ACAA нет, то Украина проиграла. Зачем? И я могу еще раз четко сказать, что мы не обещали вам ACAA», — настаивал представитель ЕС.
Дипломат также выразил сомнения в том, что Евросоюз может доверять украинским процедурам сертификации промпродукции из-за общего недоверия ЕС к украинской системе правосудия.korrespondent.net
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