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В ЕС заявили, что не обещали Украине «промышленный безвиз»

Фото BFL/ Кястутиса Ванагаса

Подписание между ЕС и Украиной Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA, или так называемый «промышленный безвиз») не гарантировано. Об этом заявил директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за Восточное партнерство, Люк Девинь, сообщает в четверг, 14 ноября, Европейская правда.

Отмечается, что такое заявление Девинь сделал в ходе Форума ассоциаций в Киеве.

Он считает, что Киев слишком много внимания уделяет давлению на ЕС с требованиями подписать соглашение ACAA, хотя, по его мнению, гарантий того, что этот договор будет подписан, Украина не имеет.

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«Прекратите думать, что ACAA решает ваши проблемы», — посоветовал европейский дипломат.

Между тем, утверждение Девиня о том, что Украина не имела обещаний по ACAA со стороны ЕС, вызвали дискуссию между ним и торговым представителем Украины Тарасом Качкой, который также присутствовал на дискуссии.

«ACAA никогда не было обещано Украине», — заявил Девинь.

«Это не так, было», — сказал Качка.

«Вы ставите себя в сложную позицию, мол, если ACAA нет, то Украина проиграла. Зачем? И я могу еще раз четко сказать, что мы не обещали вам ACAA», — настаивал представитель ЕС.

Дипломат также выразил сомнения в том, что Евросоюз может доверять украинским процедурам сертификации промпродукции из-за общего недоверия ЕС к украинской системе правосудия.

korrespondent.net

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