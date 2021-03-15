В ЕС заявили о несправедливом распределении вакцин

Авторы письма требуют организовать распределение вакцин между странами ЕС пропорционально численности населения. Руководители стран подвергли критике предполагаемый механизм в рамках Евросоюза, позволяющий отдельным государствам и фармакологическим компаниям заключать дополнительные сделки на поставку вакцин. Из-за этого отдельные участники ЕС могут столкнуться с недостатком вакцин.

Канцлер Австрии Себастьян Курц накануне заявил, что вакцины от коронавируса распределяются между членами Евросоюза не пропорционально численности их населения, потому что тайные сделки были заключены между отдельными странами и фармацевтическими компаниями. По словам Курца, вопреки договоренности глав государств и правительств ЕС тайные контракты могли быть подписаны в рамках управляющего совета ЕС с участием медицинских чиновников. Канцлер Австрии сравнил подобные кулуарные соглашения с базаром.