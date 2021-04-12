В ЕС заявили о резком подорожании вакцин Pfizer

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Закупочная стоимость вакцин от коронавируса Pfizer выросла для Евросоюза с 12 евро до 19,5 евро. Как заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, именно по такой цене Еврокомиссия подписала контракты с Pfizer на поставку вакцины в 2022 и 2023 годах, сообщает Euractiv.

Об стоимости вакцин он рассказал, сообщая о том, что в течение двух месяцев в Болгарию поставят 2,7 млн доз Pfizer.

«В Pfizer была цена 12 евро. Затем стала 15,50 евро. Сейчас подписываются контракты на поставку 900 000 000 доз вакцины по цене 19,50 евро», — рассказал Борисов

«Сейчас мы больше боимся французского варианта (коронавируса). Будет еще много вариантов … 19,50 евро за 900 млн доз будут стоить почти 18 млрд евро», — добавил болгарский премьер.