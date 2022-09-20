В ЕС значительно подорожал хлеб — Евростат

В Евросоюзе за последний год значительно подорожали продукты, в том числе и хлеб, констатирует Евростат.
«Хлеб, овощи, мясо — еда стала дороже. Цены на кулинарные масла и жиры выросли особенно резко, но и основные продукты питания, такие как хлеб, также стали значительно дороже», — говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что в августе 2022 года цена на хлеб в ЕС была в среднем на 18% выше, чем в августе 2021 года.
«Это огромный рост по сравнению с августом 2021 года, когда цена на хлеб была в среднем на 3% выше, чем в августе 2020 года», — сообщает статистическая служба.
Евростат отмечает, что Россия и Украина были крупными экспортерами зерна, пшеницы, кукурузы, семян масличных культур и удобрений.
Указывается также, что некоторые страны ЕС переживают более значительный рост цен на продовольствие, чем другие: наиболее высокие показатели изменения цен на хлеб отмечены в Венгрии (+66%), Литве (+33%), Эстония и Словакия (по +32%).korrespondent.net