В ЕС значительно подорожал хлеб — Евростат

В частности, отмечается, что в августе 2022 года цена на хлеб в ЕС была в среднем на 18% выше, чем в августе 2021 года.

«Это огромный рост по сравнению с августом 2021 года, когда цена на хлеб была в среднем на 3% выше, чем в августе 2020 года», — сообщает статистическая служба.

Евростат отмечает, что Россия и Украина были крупными экспортерами зерна, пшеницы, кукурузы, семян масличных культур и удобрений.

Указывается также, что некоторые страны ЕС переживают более значительный рост цен на продовольствие, чем другие: наиболее высокие показатели изменения цен на хлеб отмечены в Венгрии (+66%), Литве (+33%), Эстония и Словакия (по +32%).