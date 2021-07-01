В Эстонии испортились 68 тысяч доз вакцин от COVID

В Эстонии более 68 тысяч доз COVID-вакцин, которые предназначались для других стран, стали непригодными из-за повышения температуры в холодильнике. Об этом сообщает Tervis.

Отмечается, что речь идет о препаратах компании AstraZeneca, которые Таллин намеревался передать другим странам. Кроме них в холодильных камерах Минздрава хранились и другие вакцины, оценка их пригодности все еще продолжается. Сейчас известно, что минимум 100 тысяч доз вакцин и других лекарств непригодны для использования.