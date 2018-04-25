В Эстонии коронавирус диагностирован уже у 10 человек

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в пятницу лаборатория департамента здоровья выявила коронавирус у пяти таллинцев, вернувшихся 29 февраля из Италии авиарейсом Бергамо-Рига. Всего в Эстонии коронавирусом инфицированы десять человек, во всех случаях вирус ввозили в страну.

У департамента имеется список пассажиров авиарейса Бергамо-Рига 29 февраля, департамент связался со всеми инфицированными. По оценке департамента, люди заразились находясь в зоне риска, то есть Северной Италии. Сейчас пациенты находятся на домашнем лечении.

На данный момент у департамента также имеется список пассажиров рейса Бергамо-Таллин 29 февраля. Этим рейсом летел один диагностированный в четверг больной.

Всего департамент здоровья Эстонии проанализировал 183 пробы, из них 10 дали позитивный результат, 173 — негативный.