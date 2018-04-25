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В Эстонии могут разместить малую АЭС

Фото euaxis.org

Американская компания GE Hitachi (GEH) и планирующее построить атомную электростанцию предприятие Fermi Energia подписали протокол о намерениях возможного размещения в Эстонии малого модульного реактора BWRX-300, сообщает общественный портал новостей ERR.

Цель протокола – проанализировать экономическую осуществимость создания кипящего водяного реактора малой мощности BWRX-300, выбор места и нормативно-правовую базу Эстонии.

«Модульный реактор BWRX-300 – это прорыв в технологиях. Он может составить конкуренцию природному газу и возобновляемой энергии и, по нашей оценке, стал бы идеальным решением для энергообеспечения с нулевым уровнем выбросов углекислого газа, – считает вице-президент проектов GEH Джон Болл. – Совместно с предприятием Fermi Energia мы работаем над тем, чтобы доказать безопасность инновационной реактивной технологии, техническую мощь и экономическую эффективность».

По словам председателя правления Fermi Energia Калева Каллеметса, кипящие водяные реакторы десятилетиями безопасно, экономично и надежно работают в Северных странах, будучи масштабным источником энергии с нулевым выбросом СО2.

BWRX-300 – кипящий водяной реактор мощностью 300 МВт с естественной циркуляцией и пассивным охлаждением, работающий на основе лицензированного Комиссией по атомной энергии США реакторного типа ESBWR.

baltic-course.com
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