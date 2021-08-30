В Эстонии на пост президента претендует только один кандидат

В Эстонии парламент в понедельник, 30 августа, проведет первый раунд голосования на выборах нового президента страны. Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что впервые за 30 лет на выборах будет только один кандидат – директор Эстонского национального музея Алар Карис, кандидатуру которого выдвинули Партия реформ и Центристская партия. У этих двух партий 59 мест в Рийгикогу.

Для избрания президента страны в парламенте за кандидата должны проголосовать не менее 68 из 101 депутата. Это означает, что помимо голосов парламентариев от Центристской партии и Партии реформ, Карису нужно будет заручиться поддержкой либо социал-демократов, либо партии Isamaa. Обе фракции объявили свободное голосование по кандидатуре президента, то есть каждый депутат сам будет решать, поддержать ли Кариса.