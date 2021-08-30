В Эстонии на пост президента претендует только один кандидат

В Эстонии парламент в понедельник, 30 августа, проведет первый раунд голосования на выборах нового президента страны. Об этом сообщает ERR.
Отмечается, что впервые за 30 лет на выборах будет только один кандидат – директор Эстонского национального музея Алар Карис, кандидатуру которого выдвинули Партия реформ и Центристская партия. У этих двух партий 59 мест в Рийгикогу.
Для избрания президента страны в парламенте за кандидата должны проголосовать не менее 68 из 101 депутата. Это означает, что помимо голосов парламентариев от Центристской партии и Партии реформ, Карису нужно будет заручиться поддержкой либо социал-демократов, либо партии Isamaa. Обе фракции объявили свободное голосование по кандидатуре президента, то есть каждый депутат сам будет решать, поддержать ли Кариса.
Если парламент проголосует за Кариса, то он заменит на посту действующую президента Керсти Кальюлайд и вступит в должность в октябре.
Первый тур в Рийгикогу начнется в понедельник в 13:00. Если кандидат не наберет требуемого большинства, второй тур будет проведен во вторник, 31 августа, в 12:00. Кандидаты могут быть выдвинуты утром того же дня с 8:00 до 10:00.
Если президента не удастся избрать и во втором туре, то прямо во вторник пройдет и третий тур. Если же и он окончится безрезультатно, то процесс выборов перейдет в коллегию выборщиков, где к 101 депутату Рийгикогу присоединятся 107 представителей местных самоуправлений.
В случае если президента не удастся избрать в коллегии выборщиков весь процесс нужно будет начинать заново с выдвижения кандидатов и голосования в парламенте.korrespondent.net
Комментариев: 2
Да уж, кандидат ещё тот, директор национального музея, да еще поддерживаемый центристской партией, никому не надо объяснять что это значит.
Ой, какие интересные выборы, так можно выбирать до скончания века!А главное какая конкуренция!