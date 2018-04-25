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В Эстонии на сегодняшний день зафиксировано 135 случаев заражения новым коронавирусом

Photo by ToBreatheAsOne on Foter.com / CC BY-SA

По состоянию на воскресенье в Эстонии констатировано 135 случаев заражения новым коронавирусом, что на 20 случаев больше, чем было в субботу.

В Харьюмаа положительными оказались 62 взятых анализа, на Сааремаа — 37, в Пярнуском уезде — 13, в Выруском уезде — 9, в Тартуском уезде — 6, а в Вирумаа — 8.

С 31 января в Эстонии был проведен 971 тест на наличие вируса Covid-19.

baltic-course.com

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