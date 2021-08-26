В Эстонии началась регистрация кандидатов в президенты

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Регистрация кандидатов на выборы президента Эстонии начинается в четверг и продлится до 28 августа, передает ТАСС.

Как напоминает портал ERR, выдвинуть кандидата может как минимум 21 депутат 101-местного Рийгикогу (парламента), при этом каждый депутат может поддержать только одного кандидата.

Регистрация в Республиканской избирательной комиссии начинается 26 августа в 9:00 (совпадает с мск) и продлится до 18:00 28 августа. Для регистрации кандидат должен предоставить собственноручно подписанное согласие на регистрацию, подтверждение того, что он является гражданином Эстонии по рождению и соответствует другим установленным в законе требованиям. В воскресенье в 17:00 Республиканская избирательная комиссия соберется на заседание для регистрации кандидатов.