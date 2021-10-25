В Эстонии непривитым запретили посещать общественные места

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ТАСС сообщает, что власти Эстонии запретили посещение общественных мест невакцинированным жителям.

Так, с понедельника, 25 октября, вход в заведения общепита, спорткомплексы, SPA-центры, театры, кинозалы, возможен только для вакцинированных, а также переболевших коронавирусом жителей. Непривитых граждан даже при наличии негативного ПЦР-теста в эти места не пустят.

Кроме того, в Эстонии ужесточаются требования к ношению маски: без масок нельзя будет войти в торговые центры и магазины.

Накануне в местном парламенте заявили, что Эстония находится на грани катастрофы из-за роста заболеваемости коронавирусом.