В Эстонии ограничения продлили до 25 апреля

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«Интерфакс» пишет, что власти Эстонии продлили действующие противокоронавирусные ограничения до 25 апреля.

Останутся закрытыми магазины, SPA-центры, бассейны, аквапарки, образовательные учреждения, спорткомплексы, культурные и развлекательные заведения. Под запретом также общественные мероприятия, кроме публичных собраний на открытом воздухе. Точки питания могут работать только на вынос.

С 5 апреля всем, прибывшим в Эстонию из-за рубежа, следует пройти 10-дневный карантин. От изоляции освобождены вакцинированные граждане, а также те, кто переболел COVID-19.

Всего с начала пандемии в этой стране зафиксировано 107 253 инфицированных, погибли 908 пациентов.