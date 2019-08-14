В Эстонии освободят от подоходного налога пособие многодетным семьям

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

Министерство финансов направило на межведомственное согласование проект поправок, которые, среди прочего, освободят от уплаты подоходного налога пособие для многодетных семей на жилье, выплачиваемое физическому лицу, а также пособие на увеличение энергоэффективности малых жилых домов.

Пресс-служба Министерства финансов, отметила, что Эстония принимает директиву Европейского совета, которой вносятся корректируются гибридные несогласования, связанные с применением директивы по отношению к третьим странам.

Цель поправки — избежать двойного налогообложения, к которому могут привести гибридные нестыковки, то есть, различия, возникающие при квалификации финансовых инструментов и платежей в разных странах — или при проведении платежей между головной конторой и постоянных местом действия.

Поскольку гибридные несогласования могут привести к двойному вычету или вычету без учета дохода, в законопроекте предусмотрены нормы, в соответствии с которыми, в зависимости от ситуации, налогом облагаются платежи, расходы или убытки, которые можно списать в другом государстве — или которые в другом государстве освобождены от подоходного налога.

Кроме того, в соответствии с поправками, пенсии, полученной физическим лицом из числа резидентов из-за рубежа, обеспечиваются равные с полученной в Эстонии пенсией вычеты из облагаемого налогом дохода. Поправки также изменяют положения, регулирующие налогообложение доходов, полученных от работы с тем, чтобы было право плату, полученную за работу в Эстонии, обложить налогом в Эстонии.

Последние новости