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В Эстонии освободят от подоходного налога пособие многодетным семьям

Фото из открытых источников

Министерство финансов направило на межведомственное согласование проект поправок, которые, среди прочего, освободят от уплаты подоходного налога пособие для многодетных семей на жилье, выплачиваемое физическому лицу, а также пособие на увеличение энергоэффективности малых жилых домов.

Пресс-служба Министерства финансов, отметила, что Эстония принимает директиву Европейского совета, которой вносятся корректируются гибридные несогласования, связанные с применением директивы по отношению к третьим странам.

Цель поправки — избежать двойного налогообложения, к которому могут привести гибридные нестыковки, то есть, различия, возникающие при квалификации финансовых инструментов и платежей в разных странах — или при проведении платежей между головной конторой и постоянных местом действия.

Поскольку гибридные несогласования могут привести к двойному вычету или вычету без учета дохода, в законопроекте предусмотрены нормы, в соответствии с которыми, в зависимости от ситуации, налогом облагаются платежи, расходы или убытки, которые можно списать в другом государстве — или которые в другом государстве освобождены от подоходного налога.

Кроме того, в соответствии с поправками, пенсии, полученной физическим лицом из числа резидентов из-за рубежа, обеспечиваются равные с полученной в Эстонии пенсией вычеты из облагаемого налогом дохода. Поправки также изменяют положения, регулирующие налогообложение доходов, полученных от работы с тем, чтобы было право плату, полученную за работу в Эстонии, обложить налогом в Эстонии.

baltic-course.com

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