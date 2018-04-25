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В Эстонии правительство отложило начало приема круизных судов до 1 мая

Фото из открытых источников

Правительство Эстонии, планируя меры по предотвращению распространения коронавируса, решило в четверг отложить начало приема круизных судов до 1 мая, в связи с чем будет отменено прибытие в Эстонию четырех круизных рейсов.

По данным предприятия Tallinna Sadam, это решение не окажет существенное влияние на экономические показатели группы, поскольку круизный сезон в Эстонии начинается в апреле и ограничение затронет всего лишь четыре круизных рейса.

«На данный момент круизные фирмы не сообщили нам об отмене других круизных рейсов, но мы следим за ситуацией», — сообщило правление Таллиннского порта.

В 2019 году порты Эстонии круизные суда посетили в общей сложности 339 раз, круизными судами прибыло около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершился 19 октября.

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В 2018 году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров — 635 000 туристов.

В 2019 году портовый комплекс Tallinna Sadam обслужил 10,64 млн. пассажиров и перевалил 19,9 млн. тонн грузов. 

По неаудированным данным, доход концерна от продаж в 2019 году составил 130,5 млн. евро, откорректированный EBITDA составил 74,3 млн. евро и чистая прибыль — 44,4 млн. евро.

baltic-course.com

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