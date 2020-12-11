В Эстонии с 14 декабря из-за пандемии обучение в школах будет дистанционным

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По решению правительства в Эстонии с 14 декабря из-за пандемии вступят в силу новые временные ограничения, согласно которым закроются все учебные заведения, обучение будет возможно только дистанционно, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Такую информацию опубликовал премьер-министр Эстонии Юри Ратас на своей странице в Facebook.

До конца 2020 года в стране будут закрыты все учебные заведения. В 2021 году ограничения могут продлить, если распространение COVID-19 не приостановится.