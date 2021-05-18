В Эстонии стартовала общая вакцинация от COVID-19

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С понедельника, 17 мая, в Эстонии любой желающий старше 16 лет может сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом напоминает издание ERR, со ссылкой на рабочую группу по вакцинации.

Эстонские власти уточняют, что препарат AstroZeneca будет использоваться для людей старше 50 лет, в то время как Pfizer, Moderna и Janssen будут вводиться лицам моложе 50 лет.

Накануне число желающих получить прививку от коронавирусной инфекции в Эстонии резко возросло. Настолько, что сайт принимающий заявки на вакцинацию, начал работать с перебоями.

«Как бы цинично это ни звучало, но я рад перебоям в работе сайта, ведь это свидетельствует о том, что уровень принятия вакцинации высок, а это означает, что 70-процентная цель вакцинации населения Эстонии будет достигнута к концу августа», — заявил руководитель программы вакцинации Эстонии Марек Зеер.

Всего в Эстонии заразились коронавирусом более 127 тыс. человек. Из них выздоровело около 118 тыс. и скончались 1222 человек.