В Эстонии вновь объявили чрезвычайную ситуацию в здравоохранении

Nuotrauka Vidmanto Balkūno/ (VUL Santaros klinikos

Департамент здоровья со среды объявил чрезвычайную ситуацию в здравоохранении из-за возрастающего риска заражения коронавирусом на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации в стране.

«На данный момент оказание планового лечения еще не нарушено, но, к сожалению, мы снова оказались в ситуации, когда в больницах необходимо открывать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом», — заявил в среду генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

По его словам, сейчас тенденция такова, что в основном в больницы попадают те пациенты с коронавирусом, которые не прошли вакцинацию от Covid-19.