В Эстонии вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса

Мероприятия с посадочными местами разрешено проводить при не более чем 50% заполняемостью. Максимальное количество участников не должно превышать 750 человек.

Также в стране все развлекательные заведения и общепит должны быть закрыты с полуночи и до 6 утра. Продажа еды на вынос разрешена.

Режим ЧП действовал в Эстонии в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая. Общее число инфицированных в стране достигло 7 637, умер 81 пациент.

Напомним, что ранее стало известно об успешных испытаниях вакцины фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech.

Развитые страны заказали по десятку доз COVID-вакцины на одного жителя. Лидирует по числу предзаказанных вакцин на количество населения Канада, где каждому жителю достанется по десять доз.