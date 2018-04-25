В Эстонии вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса

Правительство Эстонии ужесточило карантинные правила в стране из-за распространения коронавируса.
Так, посетителям магазинов и торговых центров отныне разрешено передвигаться максимум по двое и при соблюдении дистанции в два метра с другими людьми. Ограничения не распространяются на семьи, персонал и места оказания услуг — аптеки, банки, салоны красоты и т.д.
В заведениях общепита, развлекательных и культурных учреждениях (театры, кинотеатры, ночные клубы) разрешено собираться группами до 10 человек. Расстояние между группами должно быть не менее двух метров. При этом ограничения не действуют, если люди сидят в зале театра или кино.
Мероприятия с посадочными местами разрешено проводить при не более чем 50% заполняемостью. Максимальное количество участников не должно превышать 750 человек.
Также в стране все развлекательные заведения и общепит должны быть закрыты с полуночи и до 6 утра. Продажа еды на вынос разрешена.
Режим ЧП действовал в Эстонии в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая. Общее число инфицированных в стране достигло 7 637, умер 81 пациент.
Напомним, что ранее стало известно об успешных испытаниях вакцины фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech.
Развитые страны заказали по десятку доз COVID-вакцины на одного жителя. Лидирует по числу предзаказанных вакцин на количество населения Канада, где каждому жителю достанется по десять доз.korrespondent.net