  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Музеи Литвы можно посетить бесплатно в последнее воскресенье месяца

Подробнее...
default image
Парламент Франции принял закон о легализации марихуаны

Подробнее...
default image
Литва намерена участвовать в делах о "Северном потоке" в суде ЕС

Подробнее...
default image
В Эстонию прибудут танки нового британского подразделения

Подробнее...
default image
Пожары на севере Калифорнии набирают силу

Подробнее...
default image
В Литве появятся шумозащитные ограждения у железнодорожных станций

Подробнее...
default image
Германию охватили "тракторные" демонстрации

Подробнее...
default image
С места пожара в Алитусе планируется начать вывоз опасных отходов

Подробнее...
default image
Министр энергетики Литвы обсудит с вице-президентом ЕК М. Шефчовичем синхронизацию

Подробнее...
default image
В НАТО создали новое командование спецопераций

Подробнее...
default image
Компании, торгующие ортопедическими товарами подозреваются в присвоении 1 млн евро

Подробнее...
default image
В ЕС не договорились об отсрочке Brexit

Подробнее...
default image
В России готовятся к воссозданию системы медвытрезвителей.

Подробнее...
default image
Расходы на приобретение жилья в Литве

Подробнее...
default image
В честь Греты Тунберг назвали новый вид жука

Подробнее...
default image
У Литвы будет полицейский атташе в Великобритании

Подробнее...
default image
На аукционе две хурмы продали за $6,5 тысячи

Подробнее...
default image
В рейтинге Doing Business Литва подняласть до высокого 11-го места

Подробнее...
default image
Каждый герой – яркая и характерная личность.

Подробнее...
default image
Дмитрий Максимачев и Оркестр

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

В Эстонию прибудут танки нового британского подразделения

By Simononly — https://www.flickr.com/photos/simononly/3666486452/, CC BY 2.0, Link

В воскресенье на военную базу Тапа в Эстонии прибудет первая партия тяжелой техники нового подразделения Соединенного Королевства, в том числе танки, сообщает LETA/BNS, 

В рамках учений «Tractable» в Тапа в воскресенье прибудет первая партия тяжелой техники из Соединенного Королевства, в том числе 18 танков «Challenger», передает главный штаб Сил обороны Эстонии.

Министр обороны Юри Луйк в воскресенье посетит военный городок Тапа, чтобы поприветствовать прибывших в Эстонию британских военнослужащих и получить обзор хода учений.

В рамках учений в Эстонию будет доставлено около 200 единиц техники и 800 военнослужащих, которые сменят дислоцированный в стране в настоящее время британский контингент боевой группы союзников.

baltic-course.com
реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!