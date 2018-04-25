В Эстонию прибудут танки нового британского подразделения

В воскресенье на военную базу Тапа в Эстонии прибудет первая партия тяжелой техники нового подразделения Соединенного Королевства, в том числе танки, сообщает LETA/BNS,

В рамках учений «Tractable» в Тапа в воскресенье прибудет первая партия тяжелой техники из Соединенного Королевства, в том числе 18 танков «Challenger», передает главный штаб Сил обороны Эстонии.

Министр обороны Юри Луйк в воскресенье посетит военный городок Тапа, чтобы поприветствовать прибывших в Эстонию британских военнослужащих и получить обзор хода учений.

В рамках учений в Эстонию будет доставлено около 200 единиц техники и 800 военнослужащих, которые сменят дислоцированный в стране в настоящее время британский контингент боевой группы союзников.