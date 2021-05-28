В этом году гостиничный сектор Литвы принял больше всего гостей из Украины

Больше всего постояльцев в гостиницах, гостевых домах и мотелях было из Украины – 8,2 тыс. или 20,4%, из соседних страны – Беларуси, Латвии, Польши, России, которых было 13,4 тыс. или 33,3% всех иностранцев.

В целом в гостиницах, гостевых домах и мотелях в Литве остановились 94,4 тыс. туристов – на 76,1% меньше, чем год назад. Количество туристов из-за границы сократилось на 24 проц. пункта, а количество занятых мест – на 18,8 пункта.

Количество ночевок в первом квартале этого года составило 350,1 тыс. – на 70,1% меньше, чем год назад. Один гость в среднем провел 2,9 ночи.