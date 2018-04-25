В этом году Каунасский аэропорт уже обслужил миллион пассажиров

ФотоBFL/ Кястутиса Ванагаса

В этом году Каунасский аэропорт на два месяца раньше, чем в прошлом, обслужил 1 млн пассажиров. по количеству предложенных направлений и пассажиров видно, что лучший год в истории аэропорта сообщила компания Lietuvos oro uostai, управляющая аэропортами Литвы.

«В третьем квартале мы фиксировали рост в 16%, по сравнению с прошлым годом, мы подсчитали, что целых 6 месяцев превышали рубеж обслуженных пассажиров в 100 тысяч, а больше всего путешествующих было в августе – целых 115 тысяч», – утверждает в пресс-релизе директор Каунасского аэропорта Каролис Матулайтис.

По его словам, месячный показатель в 100 тыс. пассажиров до сих пор не достигался, а в этом году это стало почти правилом. По сути это определили открытые в прошлом году новые направления в Италию, а также стартовавшие летом направления в Кельн, Нюрнберг и чартерные рейсы.