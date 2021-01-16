В этом году Клайпедский порт не надеется повторить рекорд

«В связи с сокращением рынка и более агрессивной конкуренцией мы настроены реалистично, не думаем, что этот год будет таким хорошим, как прошлый, но компании порта инвестируют, инвестируем и мы, повышаем добавленную стоимость для клиентов. (…) Мы не надеемся, что в этом году будет такой рост, как в прошлом, возможно, будет и меньший оборот», – сказал А. Друнгилас.

В 2021 году планируется углубить каналы порта, реконструировать переправы и причалы, терминал круизных судов, углубить до 11 метров причалы у пирса и развить южную часть Клайпеде на полуострове Смельте.

Судоходный канал Клайпедского морского порта за 16,2 млн евро углубит датская компания Rohde Nielsen, которая уже реализована несколько проектов в порту. Как утверждает руководитель порта Альгис Латакас, после углубления канала в южную часть порта смогут заходить более крупные суда, и их можно будет полностью загружать.

«Проект достаточно сложный, следует выкопать около 2,2 млн кубометров грунта и вывести его. Условия работы очень сложные, и с точки зрения ветра, и с точки зрения волн, поскольку нельзя прекращать судоходство», – заявил А. Латакас в четверг на пресс-конференции.

По его словам, после углубления канала северной части порта до залива Малку с 14,5 до 15 метров, а допустимой осадке судов – до 13,8 метра, сократится и интенсивность судоходства – сократятся сроки доставки грузов, сократятся загрязняющие выбросы в воздух, судоходство станет безопаснее.

«Сегодня много случаев, когда суда вынуждены швартоваться в северной части порта, грузится там или вовсе выходить в море не полностью погруженными. Эта проблема остается, и Клайпедский порт должен ее решить», – добавил А. Латакас.

По его словам, договор с компанией подписан в конце декабря, а работы завершатся к осени этого года. Евросоюз профинансирует 85% работ.

В 2011–2013 годах Rohde Nielsen проводила очистку дна акватории Клайпедского порта, углубляла вход в порт и его канал.

Глава порта Альгис Латакас утверждает, что в 2020 году в порт было инвестировано 48 млн евро, а в этом году запланированные инвестиции составляют 55 млн евро.