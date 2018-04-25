В этом году компания ASUS отмечает свой 30-летний юбилей!

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В далеком 1989 году несколько талантливых тайваньских инженеров решили сделать собственные материнские платы для компьютеров IBM и ALR.

Их работа оказалась настолько успешной, что всего за несколько лет ASUS становится ведущим мировым производителем материнских плат. При этом первый ноутбук ASUS – P6300 был выпущен в 1997 году, а уже в 1998 ноутбуки ASUS отправились на космическую станцию «Мир», где стали одними из самых надежных устройств, бесперебойно отработав 600 дней. В 2006 году ASUS создает бренд ROG – Republic of Gamers, под которым начинает выпускать высокопроизводительные игровые ноутбуки, компоненты компьютера и аксессуары.

Чтобы отпраздновать это событие и представить новейшие модели ноутбуков бизнес- и игрового сегмента, компания ASUS собрала партнёров и представителей прессы в самом центре Вильнюса в отеле Radisson Blu Hotel.

На мероприятии было представлено более 10 топовых ноутбуков ASUS серий ZenBook, VivoBook и Republic of Gamers.

Главной новинкой стал первый в мире ноутбук с дополнительным экраном ScreenPad Plus — ZenBook Pro Duo UX581. Инновационный ультрабук ASUS ZenBook Pro Duo предоставляет безграничные возможности для продуктивной работы. Это уникальное устройство оснащено сразу двумя дисплеями с разрешением 4K/UHD, причем дополнительный сенсорный экран ScreenPad Plus не уступает по ширине основному OLED-дисплею. С ZenBook Pro Duo намного проще воплощать в жизнь самые смелые творческие идеи.

В ходе презентации было представлено обновление линейки ноутбуков ASUS ZenBook 13/14/15, среди функций которых следует особо отметить безрамочный дисплей NanoEdge и революционный дополнительный дисплей ScreenPad 2.0, который поможет с еще большим комфортом работать над различными проектами.

Также, было продемонстрировано новое поколение ноутбуков ASUS VivoBook S15, которое стало еще ярче, чем предыдущее. Несколько вариантов оформления корпуса, выполненные в концепции цветовых блоков, подойдут самым разным людям, которых объединяет одно – дух исследователей.

Участники мероприятия смогли познакомиться и с новинками игрового сегмента – ноутбуками ROG Strix SCAR III и ROG Strix Hero III, которые предназначены для киберспортивных соревнований самого высокого уровня.

Более подробно о моделях, представленных в тексте:

ZenBook Pro Duo (UX581) – https://www.asus.com/Laptops/ZenBook-Pro-Duo-UX581GV/

ASUS ZenBook (UX434) – https://www.asus.com/Laptops/ASUS-ZenBook-14-UX434FL

ASUS VivoBook S15 (S532) – https://www.asus.com/Laptops/ASUS-VivoBook-S15-S532FL/

ROG Strix SCAR III (G531/G731) – https://www.asus.com/Laptops/ROG-Strix-SCAR-III/

ROG Strix Hero III (G531/G731) – https://www.asus.com/Laptops/ROG-Strix-Hero-III/

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