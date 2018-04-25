В этом году Литва поднялась на одну позицию в Индексе гибкости труда

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В Международном индексе гибкости рынка труда (трудовой занятости), в котором оценивается трудовое законодательство стран, Литва поднялась на одну позицию в этом году — на 14-ю позицию.

В прошлом году Литва находилась на 15-м месте, а годом ранее — на 27-м, сообщил Литовский институт свободного рынка (Lietuvos laisvosios rinkos institutas — LLRI).

По словам эксперта LLRI Каролины Мицкуте, после скачка вверх, когда пару лет назад была принята новая редакция Трудового кодекса, в этом году не произошло никаких перемен, которые изменили бы положение Литвы в индексе.

«Шаг на одну ступеньку вверх был обусловлен только тем, что упала Италия, которая до сих пор обгоняла Литву. В общем контексте стран ЕС и ОЭСР Литва по большинству критериев по-прежнему находится посередине», — утверждает в сообщении Мицкуте.

По её словам, Литве не даёт подняться вверх тот факт, что в стране более высокие, чем вор многих других странах, выходные компенсации, более высокие обязательные выплаты за сверхурочные, работу в ночное время и выходные дни, обязательное предложение другой работы увольняемому работнику, когда его функция становится избыточной.

В Индексе оценивается 41 страна, входящие в Европейский союз (ЕС) и Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Институт индекса был составлен совместно с партнёрами в Польше, Эстонии, Словакии, Болгарии и Чешской Республике в соответствии с методологией Всемирного банка и ежегодно публикуемыми данными Doing Business.

Индекс измеряет около 30 собираемых Всемирным банком показателей трудовых отношений: законы, регулирующие рабочее время, найм и увольнение.

При определении индекса гибкости трудовой занятости оценивается три этапа трудовой занятости – гибкость правовых отношений, регулирующих приём на работу, рабочего времени и увольнения с работы. Также сравниваются требования законодательства различных стран, применяемые к срочным договорам, к испытательному сроку, к минимальной зарплате, рабочему времени, отпуску (в т.ч. к отпуску по уходу за ребёнком), к гендерной дискриминации и к расходам, связанным с сокращением.

Максимальный уровень индекса гибкости трудовой занятости составляет 100,0 и вычисляется как среднее значение оценки различных этапов трудовой занятости.