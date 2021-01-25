В этом году может быть больше банкротств – В. Василяускас

После того, как закончится помощь государства, в Литве в этом и следующем году может увеличиться число банкротств, говорит глава Банка Литвы (БЛ, центробанк). По словам Витаса Василяускаса, в европейском масштабе уже идут дискуссии о том, как решать проблему плохих кредитов, а выходом могла бы стать специальная компания.
Он сказал, что «в нормальные» времена число банкротств бывает постоянным, однако в прошлом году оно сократилось.
«Что беспокоит, так это снижение числа банкротств. Может показаться странным, почему это беспокоит, но просто в прошлом году число банкротств в Литве было примерно на 50% меньше», — сказал В. Василяускас.
«Так что я для себя делаю вывод, что мы можем в этом и следующем году, особенно после того, как закончатся средства государственной помощи, ожидать (…) активизации банкротств», — аргументировал он.
По слова В. Василяускаса, в европейском масштабе во всех государствах ситуация с риском плохих кредитов похожая, и об этом нужно побеспокоиться, например, создав специальную компанию.
Глава БЛ сказал, что Литва в дискуссиях «в рамках евросистемы» постоянно высказывается за создание специальных инструментов для этого, например, «какой-нибудь компании по управлению имуществом в паневропейской масштабе, в которую можно было бы «парковать» плохие кредиты всего банковского сектора». «Чем быстрее будут (приняты) эти паневропейские решения, тем будет проще», — сказал В. Василяускас.
«Контуры примерно имеются. Вопрос, как государствам удастся договориться», — резюмировал глава БЛ.