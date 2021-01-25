В этом году может быть больше банкротств – В. Василяускас

После того, как закончится помощь государства, в Литве в этом и следующем году может увеличиться число банкротств, говорит глава Банка Литвы (БЛ, центробанк). По словам Витаса Василяускаса, в европейском масштабе уже идут дискуссии о том, как решать проблему плохих кредитов, а выходом могла бы стать специальная компания.

Он сказал, что «в нормальные» времена число банкротств бывает постоянным, однако в прошлом году оно сократилось.

«Что беспокоит, так это снижение числа банкротств. Может показаться странным, почему это беспокоит, но просто в прошлом году число банкротств в Литве было примерно на 50% меньше», — сказал В. Василяускас.