В этом году на границе с Беларусью будет установлено 100 км колючей проволоки — И. Шимоните

В этом году на границе Литвы с Беларусью может быть проложено 100 км. колючей проволоки-концертины, завила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Это участок с самым большим риском, который составляет около 100 км, через который легче всего преодолеть и который создаёт самое большое напряжение для наших служб по контролю за границами, наконец, будет завершен в соответствии с имеющимися планами – и это и концертина, и физический барьер, а в начале следующего года, весной, будут работы по благоустройству», — сказала глава правительства во время правительственного часа в сейме в четверг.

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, в настоящее время на границе проложено 25 км концертины.