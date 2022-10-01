В этом году население больше заимствует для потребления – Банк Литвы

В этом году жители Литвы брали потребительские кредиты чаще, чем в прошлом году, и в большем размере – в первом полугодии было взято 715 млн. евро таких кредитов — на 52% больше, было подписано около 250 тыс. договоров — на 32% больше, сообщил Банк Литвы (БЛ, Центробанк).
«Мы видим, что весь рынок потребительского кредита быстро рос — как редитные учреждения, так и другие поставщики потребительских кредитов активно кредитовали», — отметил в сообщении Вайдас Цибас, директор Департамента финансовых услуг и надзора за рынками БЛ.
Около 30% всех кредитов состояли из покупки товаров и услуг в рассрочку — их стоимость достигала 129 млн. евро (на 36,9% больше).
На конец июня потребительские кредиты выдавали 78 банков и кредитных союзов и 67 других компаний.
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