В этом году население больше заимствует для потребления – Банк Литвы

В этом году жители Литвы брали потребительские кредиты чаще, чем в прошлом году, и в большем размере – в первом полугодии было взято 715 млн. евро таких кредитов — на 52% больше, было подписано около 250 тыс. договоров — на 32% больше, сообщил Банк Литвы (БЛ, Центробанк).

«Мы видим, что весь рынок потребительского кредита быстро рос — как редитные учреждения, так и другие поставщики потребительских кредитов активно кредитовали», — отметил в сообщении Вайдас Цибас, директор Департамента финансовых услуг и надзора за рынками БЛ.