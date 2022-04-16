В этом году получено 1151 сообщение о нежелательных реакциях на прививку от COVID-19

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

В первом квартале этого года Государственная служба контроля над лекарственными (ГСКЛ) препаратами Литвы получила 1 151 сообщение о побочных реакциях на вакцины от COVID-19, а с начала вакцинации в целом получено почти 8 тыс. таких сообщений.

«Если говорить о первом квартале этого года, то получено 1 151 сообщение о нежелательных реакциях на вакцины от COVID-19», – заявил на пресс-конференции глава службы Гитис Андрулёнис.

По его словам, в основном, то есть 933 сообщения получены после вакцинации прививкой Comirnaty, 82 – после Vaxzevria, 68 – после Spikevax, и 64 – после Janssen.

После прививки Nuvaxovid получено одно сообщение.

В целом до марта этого года служба получила 7959 сообщений о нежелательных реакциях на вакцины, это составляет 0,18% от общего количество привитых от коронавируса.

92% сообщений, полученных до конца марта этого года, связаны с подозрениями на нетяжелые нежелательные реакции, а 8% – с тяжелыми. Представители службы отмечают, что среди упомянутых тяжелых нежелательных реакций были четыре сообщения о миокардите и перикардите.

В первом квартале сообщалось также о 6 летальных исходах в Литве по подозрениям после вакцинации от COVID-19. Средний возраст умерших – 73,5 лет (от 60 до 80). Служба отмечает, что у большинства из них были хронические заболевания, которые, также могли привести к смерти. Причинно-следственная связь между смертями и вакциной не была подтверждена.

В целом, с начала вакцинации в Литве было использовано почти 4,5 млн доз прививок от коронавируса.

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