В этом году поступило около 80 просьб об убежище в Литве от граждан России и Беларуси

Migracijos departamentas/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Литва в этом году получила 30 прошений граждан России и 50 прошений граждан Беларуси о предоставлении им убежища в Литве, сообщает портал 15min.

Россияне и белорусы, ищущие убежища в Литве, говорят, что так хотят избежать войны в Украине, службы в армии и опасаются политических преследований.

По данным портала, количество просителей убежища увеличилось с тех пор, как Россия начала войну в Украине, и одним из путей бегства стал поезд между Москвой и Калининградом.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Всего в этом году пограничники зафиксировали 30 случаев, когда россияне просили политического убежища, более половины из них — с начала войны в Украине. Прошения в основном поступали на пограничных контрольно-пропускных пунктах. Шестеро россиян попросили убежища во время следования поезда.

К апрелю Литва также получила около 50 прошений о предоставлении убежища от белорусов. Бывают случаи попыток нелегального пересечения границы, когда люди прячутся в грузовиках.

После начала войны Литва решила не выдавать визы российским гражданам, за исключением предоставления убежища правозащитникам, демократам, активистам или прибывающим на жительство к находящимся в Литве членам семей.

Говорят, что после начала войны в Украине из России бежало несколько сотен тысяч ее граждан.

Председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил порталу, что самое главное, чтобы службы предотвращали мошеннические схемы, когда оппозиционной деятельностью прикрывается желание уехать на жительство в Европейский союз.

По мнению экспертов, в связи с войной в Украине к гражданам России должны предъявляться самые строгие требования по миграции и видам на жительство.

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