В этом году снизилось количество банковских отделений и банкоматов

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В этом году в Литве снизилось количество банковских отделений и банкоматов. Представители банков объясняют это изменившимися привычками клиентов, сообщает информационный портал delfi.lt.

По данным Литовской банковской ассоциации (ЛБА), в конце третьего квартала этого года в стране работало 196 отделений банков — на 17 меньше, чем в то же время прошлого года, а количество банкоматов за тот же самый период снизилось на 25 и составило 1046.

«По данным репрезентативного опроса жителей, проведенного по заказу ассоциации в сентябре этого года, среди самых популярных банковских услуг преобладают электронные», — утверждается президент ЛБА Эйвиле Чипкуте.

С другой стороны, по словам Э. Чипкуте, участники рынка финансовых услуг руководствуются в своей деятельности разными стратегиями: на рынке есть предприятия, которые сотрудничают с клиентами без единого физического отделения, и такие, которые усиливают их сеть.