Член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон назвала геополитическую напряженность одной из причин высоких цен на газ, сообщает Интерфакс.
По ее словам, нынешний период чрезвычайно важен для энергетического сектора в Евросоюзе. «В настоящее время и в краткосрочной перспективе мы будем иметь дело с высокими ценами на энергию. Ценами, завышенными в результате геополитической напряженности», — сказала она.
Симсон добавила, что сооружений для хранения запасов газа в ЕС недостаточно. «Многие министры указали, что положение на восточной границе [ЕС] и позиция России повлияли на ситуацию на европейском энергетическом рынке», — добавила она.korrespondent.net
“В Еврокомиссии назвали причину высоких цен на газ”
Как всегда — с больной головы на здоровую!А вообще все в правительстве ЕС классно: политолог- историк отвечает за энергетику, бывший гениколог- военный министр и тд , может все- таки каждому надо заниматься своими делами?