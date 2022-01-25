В Еврокомиссии назвали причину высоких цен на газ

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Член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон назвала геополитическую напряженность одной из причин высоких цен на газ, сообщает Интерфакс.

По ее словам, нынешний период чрезвычайно важен для энергетического сектора в Евросоюзе. «В настоящее время и в краткосрочной перспективе мы будем иметь дело с высокими ценами на энергию. Ценами, завышенными в результате геополитической напряженности», — сказала она.

Симсон добавила, что сооружений для хранения запасов газа в ЕС недостаточно. «Многие министры указали, что положение на восточной границе [ЕС] и позиция России повлияли на ситуацию на европейском энергетическом рынке», — добавила она.