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В Еврокомиссии назвали причину высоких цен на газ

Фото pixabay.com

Член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон назвала геополитическую напряженность одной из причин высоких цен на газ, сообщает Интерфакс.

По ее словам, нынешний период чрезвычайно важен для энергетического сектора в Евросоюзе. «В настоящее время и в краткосрочной перспективе мы будем иметь дело с высокими ценами на энергию. Ценами, завышенными в результате геополитической напряженности», — сказала она.

Симсон добавила, что сооружений для хранения запасов газа в ЕС недостаточно. «Многие министры указали, что положение на восточной границе [ЕС] и позиция России повлияли на ситуацию на европейском энергетическом рынке», — добавила она.

korrespondent.net

В Еврокомиссии назвали причину высоких цен на газ

  1. Дмитрий :

    Как всегда — с больной головы на здоровую!А вообще все в правительстве ЕС классно: политолог- историк отвечает за энергетику, бывший гениколог- военный министр и тд , может все- таки каждому надо заниматься своими делами?

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