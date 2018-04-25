TOP,Сегодня в мире

В Еврокомиссии прокомментировали ход переговоров по Brexit

Photo by muffinn on Foter.com / CC BY

Евросоюз и Великобритания продолжают переговоры о Brexit, но для прогресса в них нужны конкретные предложения от страны по ирландской границе, сказала представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге, сообщает РИА Новости в четверг, 5 сентября.

Она напомнила, что диалог на техническом уровне продолжается, он происходит дважды в неделю.

«Стороны договорились вновь встретиться в пятницу. Однако чтобы переговоры имели прогресс, нам нужно получить конкретные предложения, которые совместимы с соглашением об отделении», — сказала она.

Напомним, премьер Великобритании призвал провести досрочные выборы в парламент 15 октября. Заявление прозвучало после того, как Палата общин приняла законопроект, запрещающий Brexit 31 октября в случае отсутствия сделки с ЕС.

Позже парламент Великобритании проголосовал против досрочных выборов.

korrespondent.net

Последние новости

default image
Шефчович договорился с РФ о переговорах по газу

Подробнее...
default image
Число случаев заболевания корью в Литве уже превысило 800

Подробнее...
default image
На границе Литвы с РФ временно не будут действовать 4 пропускных пункта

Подробнее...
default image
Германия выделила €1 млн пострадавшим от войны на Донбассе

Подробнее...
default image
В Еврокомиссии прокомментировали ход переговоров по Brexit

Подробнее...
default image
Число услуг Паспорта культуры приблизится к 2 тыс.

Подробнее...
default image
Министерство транспорта готовится объявить конкурс на пост главы Клайпедского порта

Подробнее...
default image
Жесткий брексит "выбросит" за борт миллион работников

Подробнее...
default image
Китай и США договорились возобновить переговоры

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: Литву связывает с Польшей не только общее прошлое, но и будущее

Подробнее...
default image
Г. Науседа: глава ЕК благодарит за "интересного, энергичного" кандидата в Еврокомиссию

Подробнее...
default image
Эрдоган предупредил Европу о новой волне беженцев

Подробнее...
default image
Беларусь и Россия в декабре подпишут документы по интеграции

Подробнее...
default image
Литва оказалась самой пьющей страной Евросоюза

Подробнее...
default image
Министр финансов Литвы: теневая экономика значительно сократилась

Подробнее...
default image
В Европе ширится движение за запрет пальмового масла

Подробнее...
default image
Общины татар Литвы отмежевываются от планирующегося в Вильнюсе проекта мечети

Подробнее...
default image
Во Франции судят петуха за слишком громкое кукареканье

Подробнее...
default image
Веганка из Перта хочет запретить барбекю: Зеленый континент против

Подробнее...
default image
В Литве – создатель программы поиска скидок Checkspot

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600