В Еврокомиссии заявили, что не видят Украину членом ЕС в ближайшее время

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Вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис считает, что членство Украины в Евросоюзе в ближайшие годы вряд ли возможно, сообщает ТАСС.

«Я так думаю, что с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то, думаю, что, к сожалению, это [членство Украины в ЕС] маловероятно в ближайшие годы», — сказал он в опубликованном в понедельник интервью агентству РБК-Украина.

По его словам, ЕС поддерживает работу Украины по более тесной интеграции в союз. «Что касается вступления в ЕС, это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами — открытие новых переговоров о вступлении. И уже в рамках этого переговорного процесса появляется дорожная карта», — отметил Домбровскис.