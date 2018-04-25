В Европарламенте отклонили последнее предложение Лондона по Brexit

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Европейский парламент отклонил последнее предложение Великобритании относительно выхода страны из состава Евросоюза. Об этом сообщает Reuters в четверг, 3 октября.

Отмечается, что в группе Европарламента по вопросам Brexit заявили, что последнее предложение Великобритании не является основой для соглашения и призвали пересмотреть его.

«В нем нет приличного решения для таможни. И оно устанавливает жесткую границу на острове Ирландия», – сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

Уже завтра Европейская комиссия должна провести переговоры с британской стороной по Brexit, в ходе которой сделает свои предложения по сделке.

Напомним, 2 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал финальное предложение по выходу страны из ЕС, пойдя на компромисс по границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Как заявил Джонсон, в случае неудачи в переговорах Британия покинет ЕС без сделки.

В ответ глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил «положительные сдвиги» в новых предложениях Лондона по Brexit, но подчеркнул, что в них все еще существуют «спорные моменты».