В Европарламенте требуют новых санкций против Беларуси

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Депутаты Европарламента направили руководству Европейской комиссии (ЕК) письмо с просьбой введения санкции в отношении руководства Беларуси. Текст письма обнародовал один из его инициаторов Пятрас Ауштрявичус.

Отмечается, что письмо было подписано 31 депутатом, в том числе представителями шести из семи фракций Европарламента, за исключением крайне правых. Документ адресован главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

«Белорусское правительство под руководством Александра Лукашенко недавно ограничило демократические права в стране в преддверии президентских выборов, запланированных на 9 августа. Он отправил в тюрьму кандидатов в президенты, членов оппозиции и обычных граждан во время пикетов по сбору подписей. Также много сообщалось об арестах журналистов и блогеров», — говорится в письме.

В этой связи депутаты отмечают необходимость пересмотра политики ослабления санкций в отношении белорусских чиновников и компаний, проводимой с 2016 года, а также изучения возможности введения новых ограничений в связи с нарушениями руководством Белоруссии прав и свобод граждан. Подписавшие письмо евродепутаты заявили о необходимости проявить позицию противодействия со стороны Европейской службы внешних связей и Еврокомиссии, «поскольку дела говорят громче слов».

«В 2016 году Совет решил снять санкции со 170 лиц и трех компаний в Беларуси. Учитывая нынешнее развитие событий, нам нужно пересмотреть это решение. Таким образом, мы рекомендуем вам пересмотреть и расширить список санкций в отношении белорусских чиновников и компаний, причастных к ограничению прав человека и демократических прав во время избирательной кампании», — отмечается в документе.

Напомним, в Беларуси 9 августа должны состояться очередные президентские выборы. За время проведения президентской кампании в республике были задержаны сотни протестующих, часть из которых до настоящего времени находится под арестом. Кроме того был арестован и претендент на пост президента Белоруссии экс-банкир Виктор Бабарико.