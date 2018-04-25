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В Европе беспокоятся о возможной новой волне иммиграции

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

В связи с приближающейся зимой и растущей критикой со стороны Европы в адрес Турции в связи с ее антитеррористической операцией на территории Сирии следующие несколько месяцев могут привести к усилению миграционного давления на внешние рубежи ЕС.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом предупредили ряд глав внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС на состоявшейся вчера в Брюсселе встрече министров иностранных дел. Выступая перед прессой в кулуарах встречи многие из них отметили, что в последнее время коренные причины, побуждающие людей срываться с родных мест и ехать в поисках убежища, усилились. Нестабильность в странах за пределами Европы оказывает негативное влияние на европейскую безопасность, считают европейские дипломаты. Позиция ряда стран ЕС заключается в том, что международная миграционная политика должна быстро перейти к решению проблем на местном уровне и помочь людям вернуться домой, а не стимулировать дальнейшие волны миграции.

В частности, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил после встречи, что Венгрия будет и впредь уделять внимание защите границ и оказывать помощь странам, откуда идут мигранты. Его страна, по словам министра, отправит еще 70 солдат в Афганистан, увеличив число венгерских военных, участвующих в этой миссии, до 170. Венгрия до 2024 года увеличит ежегодный взнос страны до 500 000 долларов на поддержку сил национальной безопасности и обороны в Афганистане.

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Комментируя Ливию, министр пообещал приложить усилия для того, чтобы 35 миллионов евро, предложенные ранее странами Вышеградской группы для защиты границ, достигли своей цели. Комментируя Судан, он сказал, что большая часть из 90 000 долларов США, предлагаемых Венгрией для поддержки страны, составляют 25 стипендий, предоставляемых каждый год студентам из этой страны.

Кроме того, Венгрия поддерживает инициативу ЕС по стимулирования экономики Судана, чтобы предотвратить еще одну большую волну мигрантов, сказал он. «Важно, чтобы ЕС разработал и поддерживал политику, которая поможет этим регионам держать свое население в своих родных местах», подчеркнул он.

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