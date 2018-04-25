В Европе беспокоятся о возможной новой волне иммиграции

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В связи с приближающейся зимой и растущей критикой со стороны Европы в адрес Турции в связи с ее антитеррористической операцией на территории Сирии следующие несколько месяцев могут привести к усилению миграционного давления на внешние рубежи ЕС.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом предупредили ряд глав внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС на состоявшейся вчера в Брюсселе встрече министров иностранных дел. Выступая перед прессой в кулуарах встречи многие из них отметили, что в последнее время коренные причины, побуждающие людей срываться с родных мест и ехать в поисках убежища, усилились. Нестабильность в странах за пределами Европы оказывает негативное влияние на европейскую безопасность, считают европейские дипломаты. Позиция ряда стран ЕС заключается в том, что международная миграционная политика должна быстро перейти к решению проблем на местном уровне и помочь людям вернуться домой, а не стимулировать дальнейшие волны миграции.

В частности, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил после встречи, что Венгрия будет и впредь уделять внимание защите границ и оказывать помощь странам, откуда идут мигранты. Его страна, по словам министра, отправит еще 70 солдат в Афганистан, увеличив число венгерских военных, участвующих в этой миссии, до 170. Венгрия до 2024 года увеличит ежегодный взнос страны до 500 000 долларов на поддержку сил национальной безопасности и обороны в Афганистане.