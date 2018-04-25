В Европе больше 9 тыс заболевших

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В Европе количество зафиксированных случаев коронавируса COVID-19 составило 9358. При этом 255 случаев в Европе стали летальными. Всего в мире по состоянию на воскресенье подтверждено 106 161 случаев.

Коронавирус зафиксирован в следующих странах:

Италия — 5883;

Германия — 795;

Франция — 716;

Испания — 374;

Швейцария — 264;

Великобритания — 210;

Нидерланды — 188;

Бельгия — 169;

Швеция — 161;

Норвегия — 170;

Австрия — 79;

Греция — 66;

Исландия — 45;

Сан-Марино — 27;

Дания — 31;

Израиль — 21;

Финляндия — 19;

Чехия — 19;

Ирландия — 19;

Россия -19;

Португалия — 13;

Грузия — 12;

Хорватия — 11;

Эстония — 10;

Азербайджан — 9;

Словения — 9;

Румыния — 9;

Беларусь — 6;

Польша — 5;

Россия — 7;

Венгрия — 5;

Северная Македония — 3;

Словакия — 3;

Мальта — 3;

Латвия -3;

Босния и Герцеговина — 2.

По одному случаю было зафиксировано в Андорре, Армении, Литве, Люксембурге, Монако, Молдове, Сербии и Украине.

Напомним, что сто новых случаев коронавируса зафиксированы в Испании. Количество заразившихся в стране достигло 525. При этом на сегодня от коронавируса в Испании скончались 10 человек.