В Европе больше 9 тыс заболевших

В Европе количество зафиксированных случаев коронавируса COVID-19 составило 9358. При этом 255 случаев в Европе стали летальными. Всего в мире по состоянию на воскресенье подтверждено 106 161 случаев.
Коронавирус зафиксирован в следующих странах:
- Италия — 5883;
- Германия — 795;
- Франция — 716;
- Испания — 374;
- Швейцария — 264;
- Великобритания — 210;
- Нидерланды — 188;
- Бельгия — 169;
- Швеция — 161;
- Норвегия — 170;
- Австрия — 79;
- Греция — 66;
- Исландия — 45;
- Сан-Марино — 27;
- Дания — 31;
- Израиль — 21;
- Финляндия — 19;
- Чехия — 19;
- Ирландия — 19;
- Россия -19;
- Португалия — 13;
- Грузия — 12;
- Хорватия — 11;
- Эстония — 10;
- Азербайджан — 9;
- Словения — 9;
- Румыния — 9;
- Беларусь — 6;
- Польша — 5;
- Россия — 7;
- Венгрия — 5;
- Северная Македония — 3;
- Словакия — 3;
- Мальта — 3;
- Латвия -3;
- Босния и Герцеговина — 2.
По одному случаю было зафиксировано в Андорре, Армении, Литве, Люксембурге, Монако, Молдове, Сербии и Украине.
Напомним, что сто новых случаев коронавируса зафиксированы в Испании. Количество заразившихся в стране достигло 525. При этом на сегодня от коронавируса в Испании скончались 10 человек.
Также сообщалось, что за сутки в Китае от коронавируса умерли 27 человек. Всего с начала эпидемии подтверждены более 80,6 тысячи случаев заражения COVID-19 и 3097 смертей.korrespondent.net
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