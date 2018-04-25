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В Европе фиксируют самые высокие темпы распространения коронавируса

Photo by tottr on Foter.com / CC BY-SA

Европа, согласно опубликованным 28 октября статистическим данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вышла на первое место в мире по темпам распространения коронавирусной инфекции: за минувшую неделю в регионе выявили более 1,33 млн новых случаев заражения.

В то же время в странах Северной и Южной Америки за минувшую неделю зафиксировали 884 тыс. инфицированных, в Юго-Восточной Азии — 445 тыс., сообщает ТАСС.

Среди европейских стран наиболее высокая заболеваемость отмечается во Франции, Испании, Великобритании и Италии. По сравнению с весенней вспышкой, наиболее сложная эпидемическая ситуация сложилась в Чехии и Польше, где скорость распространения инфекции увеличилась вдвое.

При этом государствам Западной Европы пока удается сдерживать смертность из-за коронавируса на уровне, значительно уступающем весенним максимумам, тогда как в странах Восточной Европы она, напротив, выросла несколько раз.

Самые высокие показатели прироста новых случаев заражения фиксируются во Франции: только за последние пять дней в стране выявили около 200 тыс. новых случаев заражения — больше, чем за первые пять месяцев пандемии (с марта по июль). С начала августа общее количество инфицированных выросло там более чем в шесть раз и вплотную приблизилось к 1,2 млн — по этому показателю Франция занимает 5-е место в мире вслед за Россией (свыше 1,56 млн).

Испания на минувшей неделе обновила максимум — в стране выявили почти 21 тыс. новых случаев заражения за сутки, это вдвое больше по сравнению с максимальным показателем весенней вспышки. По общему количеству инфицированных (1,11 млн человек) она делит с Аргентиной шестое и седьмое место в мире.

На девятую позицию по числу случаев заражения (917,5 тыс.) поднялась Великобритания. На минувшей неделе кривая заболеваемости в Соединенном Королевстве стабильно превышала отметку 20 тыс. случаев заражения за сутки — это почти втрое больше весенних показателей.

В Италии 27 октября зарегистрировано самое высокое число новых заразившихся — почти 22 тыс., что в 3,5 раза выше уровня во время первой волны коронавируса весной.

В Германии (463,4 тыс. инфицированных) всю последнюю неделю, за исключением одного дня, уровень заболеваемости стабильно превышал отметку в 10 тыс. случаев заражения за сутки, а 23 октября был отмечен максимум — почти 13,5 тыс. новых случаев.

Если принимать в расчет не абсолютные, а относительные показатели, то, как указывают в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), на сегодняшний день в Евросоюзе страной с самым высоким уровнем заражения коронавирусом является Бельгия: за последние две недели там фиксируется более 1,39 тыс. случаев заражения на 100 тыс. жителей. На втором месте Чехия (1,38 тыс.), за ней следуют Люксембург (760), Словения (732) и Нидерланды (694).

За последнюю неделю в Бельгии (333,7 тыс.) ежедневно выявляли около 13 тыс. новых случаев, дважды суточный прирост превышал отметку в 17,5 тыс. — это в семь раз больше весенних показателей заболеваемости.

В Нидерландах (более 312 тыс.) в последние три дня кривая заболеваемости превышала отметку в 10 тыс. случаев заражения за сутки, что в 10 раз больше значений апреля.

По сравнению с показателями весенней вспышки коронавируса, наиболее сложной выглядит ситуация в странах Восточной Европы. Например, в Чехии, где, по оценке властей, положение катастрофическое, суточный максимум поднялся более чем в 40 раз — с 377 до более 15,6 тыс. Общее количество инфицированных превысило 284 тыс.

Похожая ситуация сложилась и в Польше (280,2 тыс. человек), где заболеваемость выросла почти в 30 раз — до 16,3 тыс. случаев заражения в сутки.

В Румынии и Болгарии уровень распространения инфекции по сравнению с весной также возрос почти в 10 раз.

Наряду с подъемом заболеваемости в странах Восточной Европы наблюдается и резкий рост смертности. Например, если в апреле в Чехии ежедневно фиксировали около 18 летальных исходов, то в октябре — около 180. В Польше смертность выросла почти в 4,5 раза, в Румынии и Болгарии — более чем в три раза.

При этом в странах Западной Европы пока удается сдерживать ее на уровне, который в разы ниже весенних показателей.

Наибольшее число смертей зафиксировано к настоящему времени в Великобритании (свыше 45,3 тыс., 5-е место в мире), Италии (37,7 тыс., 6-е место), Франции (более 35,5 тыс., 7-е место) и Испании (почти 35,3 тыс., 8-е место).

В пересчете числа летальных исходов на 1 млн жителей самый высокий показатель среди европейских стран в Бельгии (951), за ней следуют Испания (755), Великобритания (667), Италия (624), Швеция (585) и Франция (544).

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 43 млн, с момента вспышки скончались 1,165 млн человек. В Европе подтверждено 8,720 млн зараженных, скончались 254 тыс. больных.

belta.by

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