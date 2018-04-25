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В Европе могут ввести новые налоги

Фото pixabay.com

На восстановление экономики Евросоюза после пандемии предложено потратить 750 млрд евро. Частично компенсировать эти затраты можно будет за счёт дополнительных налогов. Подняв подоходные налоги, можно выручить дополнительно около 30 млрд евро в год, посчитали в Еврокомиссии.

А деловые круги Брюссель хочет обложить корпоративными налогами, сообщает Euronews. В настоящее время это делают страны-члены, причем на льготных для бизнеса условиях.  С американских технических гигантов может быть взыскан цифровой налог.

«Большое преимущество цифрового налога в том, что он может быть введён в одностороннем порядке странами ЕС, которые не хотят причинить вреда себе, — говорит немецкий евродепутат и эксперт по налогообложению Свен Гиголд. — Подоходный налог собирается на месте потребления, а кооперативный — пока только на месте производства. Введение же цифрового налога стало бы хорошим предвестником более широкой реформы корпоративного налога».

Чтобы заодно сохранять окружающую среду, могут быть обложены зелёным налогом:

— европейские компании, слишком загрязняющие атмосферу;

— товары из третьих стран, недостаточно сокращающих выбросы углекислого газа. Это иначе называется «углеродной корректировкой»;

— а также производители пластиковой упаковки, не подлежащей утилизации.

Однако сотрудник брюссельского Центра исследований европейской политики считает, что было бы рискованно наказывать международных партнёров, которые не столь решительно борются с климатическими изменениями:

«Единственная проблема, связанная с углеродной корректировкой, заключается в том, что ЕС не может навязать её другим, если только он не хочет с ними торговой войны, — сказал Хорхе Нуньес Феррер. — Это означает, что требовать снижения выбросов нужно осторожно и постепенно. Торговые партнеры должны это понимали и принимать. Они ведь не хотят быть похожими на Трампа. Как бы то ни было, на такую меру потребуется время »

Ещё один способ получить больше ресурсов — постепенно отменить скидки, которые предоставлены некоторым из стран с наибольшим взносом в бюджет Евросоюза за то, что они сами оплачивают многие свои крупные нужды.

Но во времена рецессии они вряд ли откажутся от такой привилегии, зато будут искать новые источники дохода:

«Интересно, что Германия приняла решение в пользу новых ресурсов вместе с Францией, продолжает брюссельский эксперт. – Эти экономные страны будут сопротивляться отмене своих скидок, но не захотят терять контроль над общим бюджетом. И хотя взносы каждой должны быть согласованы единогласно, боюсь, это будет иметь долгосрочное воздействие «.

Еврокомиссия ожидала, что такие её предложения будут встречены скептически. Поэтому Брюссель советует вводить любые новые налоги начиная с 2024 года, когда наступит время возвращать долг за подъём экономики.

Noticia.ru

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