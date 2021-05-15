В Европе назвали сроки восстановления туризма

Фото pixabay.com

Евросоюз сможет полностью восстановить туризм не ранее 2023 года. Об этом заявил глава Европейской туристической ассоциации (ETOA) Том Дженкинс.

По его мнению, постепенное восстановление европейской турсферы начнётся в 2022 году, однако показателей докризисного 2019 года отрасли удастся не ранее 2023 года.

Среди проблем, с которыми столкнётся возрождающаяся туротрасль Европы, Дженкинс назвал нехватку сотрудников, поскольку многие из тех, кто ранее работал в туризма, нашли работу в других сферах. Кроме того, вероятно, туристы будут не готовы тратить на путешествия прежние суммы денег.

Более точный прогноз по восстановлению отрасли глава ETOA обещал дать в следующем году.