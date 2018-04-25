В Европе непогода

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В ряде стран Европы зима наступила в этом году с опережением графика. В Австрии из-за сильных снегопадов было прервано движение на многих дорогах и автострадах.

В ряде районов за сутки выпало от 20 до 70 сантиметров снега. По словам представителей дорожных служб, основная сложность с его уборкой связана с тем, что снег мокрый и тяжелый, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.

Похожая картина наблюдалась и на севере Словении. Автомобилистам пришлось срочно переходить на шипованные шины. С самого раннего утра на расчистку дорог были направлены снегоуборочные машины. За безопасностью движения следили сотрудники полиции и службы безопасности дорожного движения.